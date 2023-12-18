Жилой дом вспыхнул утром в Петрозаводске

Пожар на старой Кукковке тушили 27 человек.
Сегодня, 19 декабря, страшный пожар случился на Старой Кукковке. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 8.27 утра, рассказали в МЧС Карелии «Столице на Онего».
Загорелся жилой дом № 10 по улице Глинки. В тушении пожара принимали участие 27 человек на 8 единицах техники.
На пожаре не было погибших и пострадавших, но дом выгорел на площади около 100 м. кв.
Напомним, сразу в двух районах Карелии 18 декабря горели хозяйственные строения.
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