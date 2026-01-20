Жилой дом загорелся на севере Карелии

В Калевальском районе произошёл пожар в частном доме.

Сегодня, 21 января, в 17:00 на переулке Ухтуа в посёлке Калевала произошло возгорание жилого частного дома. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место пожара прибыли шестеро спасателей на двух автоцистернах. Специалисты потушили пламя менее чем через час — в 17:44.

В результате происшествия никто не пострадал.

