Жилой дом загорелся на севере Карелии

В Калевале выгорела часть жилого двухквартирного дома.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, на севере республикик, в поселке Калевала 23 декабря загорелся двухквартирный одноэтажный дом на улице Марии Михеевой.

Сигнал о пожаре поступил в 19.45. Через 3 минуты пожарные — 11 человек на 3 автомобилях — были на месте. К этому моменту огонь охватил значительную часть одной из квартир.

За 17 минут пожар был полностью локализован. Были повреждены котельная, прихожая и чердак, пострадавших не было.

Напомним, в воскресенье загорелась квартира в одной из многоэтажек Питкяранты.