Жилой дом загорелся в Олонецком районе

В деревне Сяндеба произошёл пожар в частном доме.
Сегодня, 19 декабря, в 08:05 в деревне Сяндебе Олонецкого района произошло возгорание частного жилого дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место ЧП прибыли шестеро пожарных и несколько человек из местной добровольной дружины. Огнеборцам удалось потушить пламя менее чем за час — в 09:02.
— В результате пожара повреждено помещение внутри дома размером 6×6 метров, — рассказали в ведомстве.
К счастью, обошлось без жертв.
