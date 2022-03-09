Жилой дом загорелся в самом центре Петрозаводска

Пожарным понадобилось всего 12 минут, чтобы справиться с огнем в жилом доме на ул. Герцена, 18 в Петрозаводске.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 19 марта в 13:55 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: ул. Герцена д. 18.

В 14:07 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.