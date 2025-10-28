Новый жилой комплекс с условиями для маломобильных людей в Петрозаводске прошел проверку

Инспектор Госкомитета по строительному надзору проверил ход строительства третьей очереди многоквартирного жилого дома в ЖК «Новая жизнь» на улице Фурманова и не выявил нарушений.
В ходе проверки установлено, что на объекте в основном завершены строительные работы. В настоящее время ведется монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство территории, сообщает Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.
Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения (МГН). Проектом предусмотрена минимальная перепадов высот между тротуаром и тамбуром, входные площадки оборудованы пандусами и обеспечен доступа ко всем площадкам благоустройства. Весь жилой комплекс соответствует заявленной проектной документации.
Напомним, новый жилой комплекс появится на месте бывшего завода «Славмо» в центре Петрозаводска.