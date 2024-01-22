Жилой квартал в Сегеже остался без воды из-за аварийного дома

В городе бумажников произошла коммунальная авария.

Как на своей странице в соцсети сообщила глава Сегежского округа Марина Гусева, затопило подвал дома № 14 по улице Владимирской.



«Поврежден розлив. Жители дома, которые отказались переезжать в жилые помещения для временного (до расселения) проживания, не заметили аварии/подтопления в доме. Дом без управления и аварийного обслуживания», — отметила чиновник.



Перекрыть все ресурсы в доме во избежание таких аварий на сетях не представляется возможным, поскольку несколько проживающих не дают согласие на переезд, заявила Гусева.



«Теперь имеем отключение всего квартала. Водоснабжение пришлось отключить. Вчера работники „ПКХ Водоснабжение“ откачивали и сливали воду из подвала. Сегодня работы продолжатся», — написала глава округа.



Подвоз воды — с 09.00 до 12.00, с торца дома № 11 по Владимирской.



Администрация намерена еще раз побеседовать с жильцами четырнадцатого дома о переселении, чтобы в дальнейшем избежать подобных аварий на сетях.



Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе Минстроя Карелии, это жилое здание признано аварийным в августе 2020 года.