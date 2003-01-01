РЕКЛАМА
Тема недели
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Новости

Земля достигнет максимального сближения с Солнцем вечером 3 января

15:46

Жилой трёхквартирный дом загорелся в Лахденпохском районе

14:51

Производство молока в Карелии увеличилось на 11%

13:41

В российский прокат вышла семейная комедия «Чебурашка 2»

13:01

Стая волков вышла к жителям села в Пряжинском районе

11:50

Сигнальная ракета залетела на балкон жилого дома в Петрозаводске

10:38

Открыта продажа билетов на прямые авиарейсы из Петрозаводска в Сочи

09:33

В Олонецком районе простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Ольхиным

09:01

В Прионежском районе Карелии пройдут массовые рейды ГАИ

08:25

Три человека погибли после того, как в Новоладожском канале перевернулась лодка

00:10

Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Олонецкой больницы

18:47

Морозы не отступают: прогноз погоды на 3 января

18:00

Появились фото и видео с места страшного пожара в Пудоже, где погиб человек

16:37

Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м

15:57

В первые дни праздников скорую помощь в Петрозаводске вызвали 842 раза

15:35

Водитель снегохода разбился насмерть в Карелии

14:24

В Заозерском заказнике обновили тропу к самой большой ели Карелии

13:28

Молодой житель Олонецкого района Дмитрий Кинниев погиб в ходе СВО

12:31

«Хирург от Бога»: скончался заслуженный врач Суоярвского района Валерий Шестаков

11:37

Человек погиб в страшном пожаре в Пудоже

10:58

Женщину унесло течением во время группового купания в ледяной воде в Мурманской области

10:31

Стало известно, сколько человек приняли участие в праздничных гуляниях в Карелии

09:58

Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января

09:33

Закрытый магазин горел в Олонце

09:00

В России вступили в силу новые законы о социальной поддержке

08:20

Президент Финляндии в новогоднем обращении высказался об отношениях с Россией

00:10
Жилой трёхквартирный дом загорелся в Лахденпохском районе
Сегодня 14:51 Происшествия
Поделиться

В селе Хийтола произошёл крупный пожар.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

2 января в 23:58 в посёлке Хийтола Лахденпохского района загорелся трёхквартирный деревянный дом. Два помещения в нём были нежилыми, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия выехали 10 пожарных. Ко времени их прибытия здание было полностью охвачено огнём.

— Ликвидация пожара в 01:20 [3 января]. Проводилась разборка конструкции здания и проливка скрытых очагов горения, — рассказали в ведомстве.

В результате ЧП строение получило значительные повреждения. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что при пожаре на улице Приозерской в Пудоже погибла женщина.

