Жилой трёхквартирный дом загорелся в Лахденпохском районе

В селе Хийтола произошёл крупный пожар.

2 января в 23:58 в посёлке Хийтола Лахденпохского района загорелся трёхквартирный деревянный дом. Два помещения в нём были нежилыми, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия выехали 10 пожарных. Ко времени их прибытия здание было полностью охвачено огнём.

— Ликвидация пожара в 01:20 [3 января]. Проводилась разборка конструкции здания и проливка скрытых очагов горения, — рассказали в ведомстве.

В результате ЧП строение получило значительные повреждения. Пострадавших нет.

