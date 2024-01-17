Жильцам аварийных бараков Петрозаводска назвали стоимость их квартир

Власти карельской столицы приступили к следующему этапу проекта комплексного развития территории в районе улиц Шотмана, Сорокской и Северной.

Как на своей странице в соцсети рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова, на внеочередной сессии Петросовета 18 января депутаты поддержали изменения в бюджет. Речь идет о 280 миллионах рублей. В такую сумму независимый эксперт оценил стоимость квартир, находящихся в собственности жителей десяти аварийных домов на улицах Шотмана, Сорокской и Северной.



«Застройщик перечислит деньги в бюджет, а город направит их жителям, которые уже в самое ближайшее время смогут переехать из аварийных домов в новое жилье. Далее будем работать и с муниципальными квартирами», — заявила градоначальник.



Колыхматова напомнила, что по вопросам заключения соглашений об изъятии и сроках выплаты компенсаций собственники этих домов могут обратиться на горячую линию по телефону 71-35-23.



Отметим, планы комплексного развития территории в первую очередь касаются Октябрьского района и улицы Шотмана (в соседстве с Северной и Сорокской).



Здесь произойдет масштабное расселение ветхих и аварийных домов с одновременной модернизацией инфраструктуры.



В перспективе подобные проекты могут быть реализованы и в других районах.