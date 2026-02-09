Жильцам дома в Сегеже, где почти месяц нет тепла, рекомендовали сменить управляющую компанию

Госкомитет по жилнадзору проводит проверку по факту отсутствия тепла в одном из домов в Сегеже.
В доме № 14 по улице Ленина в Сегеже работает управляющая организация «Умка». Как уточнили в ведомсте, ее определила Администрация округа для домов, собственники которых самостоятельно не выбрали способ управления.
— Рекомендуем собственникам помещений сменить управляющую компанию по причине невыполнения ею обязанностей, которые закреплены в договоре. Собственники могут расторгнуть договор в одностороннем порядке, а также выбрать иной способ управления домом: ТСЖ, непосредственное управление (Статья 161, 162 ЖК РФ), — уточнили в Госкомитете.
Ведомство продолжает проверку. Ранее глава Сегежского округа Рашид Бескембиров сообщал, что информация о длительном отсутствии тепла в квартирах передана в надзорные органы.
Как он пообещал в своих соцсетях со ссылкой на УК, сегодня (09.02) прибудут комплектующие для завершения ремонтных работ на инженерных сетях дома.