Жильцам оставшихся без водоснабжения домов Петрозаводска привезли бесплатную воду

Холодное водоснабжение было отключено сегодня утром в 5 многоэтажных домах Петрозаводска из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Воды нет на улице Ровио в домах № 26, 28, 40, 42 и № 36, где расположен детский сад «Карусель».

По сообщению ЕДДС, к дому № 40 подъехала автоцистерна с водой для жильцов. Она будет находиться там до 12.00.

Холодное водоснабжение отключено из-за проведения плановых работ на сетях АО «ПКС — Водоканал». Они должны быть завершены ориентировочно в 17.00.