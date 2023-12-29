Жильцов сегежских «деревяшек» просят лить холодную воду круглосуточно

Власти попросили сегежан проливать воду 24 часа в сутки, чтобы трубы не промерзли во время аномальных морозов.

Власти Сегежского округа обратились в соцсети к жильцам двухэтажных деревянных домов.



«Во избежание промерзания внутридомовых трубопроводов убедительно просим в квартирах оставить холодную воду на утечку круглосуточно», — говорится в сообщении.



Счета за холодную воду в таких домах за январь 2024 года выставят по факту предыдущего месяца, пообещали власти округа.