Жильцов сегежских «деревяшек» просят лить холодную воду круглосуточно

Власти попросили сегежан проливать воду 24 часа в сутки, чтобы трубы не промерзли во время аномальных морозов.
Власти Сегежского округа обратились в соцсети к жильцам двухэтажных деревянных домов.
«Во избежание промерзания внутридомовых трубопроводов убедительно просим в квартирах оставить холодную воду на утечку круглосуточно», — говорится в сообщении.
Счета за холодную воду в таких домах за январь 2024 года выставят по факту предыдущего месяца, пообещали власти округа.
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