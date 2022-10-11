Жильцы 11 домов в Петрозаводске остались без воды

Коммунальная авария на Зареке произошла утром 25 октября, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник, 25 октября, из-за коммунальной аварии в зоне ответственности АО «ПКС-Водоканал» без холодной воды остались жильцы 11 домов. Водоснабжение прекратилось в 10.30.



Это здания по адресам: улица «Правды», №17, №19; Пробная, №19, №21, №23, №25; улица Промышленная, №12, №14, №14-А, №16, №18.



В единой дежурно-диспетчерской службе пока не сообщили, когда коммунальщики вернут воду в дома.



Напомним, вечером 24 октября из-за протечки канализации на Зареке обледенели несколько улиц.





