Жильцы 16 домов в центре Петрозаводска весь день просидели без тепла и горячей воды

Утром 17 октября на петрозаводских теплосетях произошла авария.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы города, 17 октября в 15.45 коммунальщикам удалось восстановить теплоснабжение и вернуть горячую воду жильцам следующих домов в центре столицы Карелии:



№№ 15, 19, 19-А, 21, 21-А, 21-Б, 21-В, 23 на улице Максима Горького, в домах №№ 8, 12, 29-А, 31-А, 33 на улице Анохина, в домах №№ 28 и 30 на улице Гоголя и в доме № 20 на улице Красноармейской.



Люди просидели без коммунальных благ с 09.30.