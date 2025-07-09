Жильцы 69 домов в Петрозаводске все еще сидят без горячей воды

Горячая вода вернулась не во все квартиры жителей Петрозаводска, коммунальщики устраняют последствия аварий в двух микрорайонах.

Глава города Инна Колыхматова констатировала, что жалобы на отсутствие горячей воды продолжают поступать. Напомним, коммунальный ресурс должен был вернуться в квартиры горожан 10 июля.

На предприятии «ПКС-Тепловые сети» рассказали, что на магистральном трубопроводе, который питает Кукковку, произошли повреждения. Под отключение попали жители 48 домов.

— Работы велись всю ночь. К вечеру повреждения должны устранить, — сообщили коммунальщики.

Причина аварии — износ сетей, которым уже более 20 лет, сообщают в «Тепловых сетях». Замена аварийного участка предусмотрена в 2027–2028 годах.

Есть авария и на трудопроводе в Первомайском районе. Под отключение попали жители 21 дома в квартале, ограниченном улицами Шотмана, Железнодорожная, Первомайский проспект и Студенческий переулок. Устранить повреждения обещают также к вечеру.

Об отсутствии горячей воды пишут жители и других районов, уточнила Инна Колыхматова. «Срыв согласованного графика отключения воды недопустим!» — заявила она. Чиновники обратились в прокуратуру и Госкомитет Карелии по жилнадзору для проведения проверки ресурсоснабжающих организаций. Для возвращения горячей воды времени у них было достаточно, подытожила глава города.

Напомним, накануне, 10 июля, в ЕДДС города сообщали, что в течение трёх суток планируется проведение наладочных и регулировочных работ с целью обеспечения стабильной подачи горячей воды. Горячую воду отключили 26 июня на Голиковке, Зареке, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Птицефабрике, в Сулажгоре, Соломенном, Песках, а также в районах Рыбка, Железнодорожном и Первомайском. Также, уже во второй раз, ограничивали подачу воды в Центре и Октябрьском районе.