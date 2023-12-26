Жильцам аварийного дома в Приладожье вернули деньги за свет только после вмешательства властей

Жителям деревни Мийнала на крупную сумму пересчитали плату за электроэнергию.

В Госкомитет Карелии по жилищному надзору обратилась жительница дома №9 по улице Совхозной в деревне Мийнала Питкярантского района. Она попросила проверить правильность начисления платы за электроэнергию в их аварийном, но жилом здании.



Специалисты выяснили, что компания «ТНС энерго Карелия» начисляла плату за свет для общего имущества дома по показаниям приборов учета, несмотря на то, что в марте 2020 года здание признали аварийным и подлежащим сносу.



После вмешательства госкомитета организация пересчитала размер платы с ноября 2020 года по ноябрь 2023 года.



Сумма перерасчета для заявительницы составила 17 тысяч 300 рублей. Всем собственникам помещений должны вернуть 168 тысяч 300 рублей.



В дальнейшем компания будет начислять оплату без показаний приборов учета, заверили в Госкомитете республики по жилищному надзору.