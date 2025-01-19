Жильцы аварийных домов в Муезерском районе не смогут переехать в новые квартиры из-за долгов по коммуналке

Должников призвали как можно быстрее погасить платежи или оформить соглашения о рассрочке с коммунальными службами.

Расселению в 2025 году из аварийных домов в Муезерском районе подлежат 35 квартир в аварийных домах. Однако жильцы, имеющие долги за коммуналку, не смогут переехать в новые квартиры по адресной программе, пока не погасят задолженность. Об этом сообщили в паблике Муезерский район.

«Обращаем ваше внимание на то, что гражданам, проживающим в муниципальных и частных квартирах и ожидающим переселение, стоит обратить внимание на задолженность за жилищно-коммунальные услуги, поскольку это является важным критерием при переезде в новую квартиру или при получении компенсации за аварийное жилье», — отметили в районной администрации.

Собственников и нанимателей попросили урегулировать вопросы по задолженностям за коммунальные платежи, погасить их и при необходимости заключить соглашения о рассрочке и провести сверку платежей.