Жильцы десятков домов в райцентре Карелии с утра сидят без света

Утром 13 декабря в поселке Пряжа произошла коммунальная авария.
Как сообщили в социальной сети власти Пряжинского района республики, в южной части райцентра по-прежнему отсутствует электроснабжение.
Связанное с отключением света водоснабжение домов удалось восстановить.
Напомним, 13 числа в Пряже произошла коммунальная авария.
Жители южной части поселка остались без света. Под отключение попал объект водоснабжения, в связи с чем исчезла и холодная вода.
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