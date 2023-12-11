Жильцы десятков домов в райцентре Карелии с утра сидят без света

Утром 13 декабря в поселке Пряжа произошла коммунальная авария.

Как сообщили в социальной сети власти Пряжинского района республики, в южной части райцентра по-прежнему отсутствует электроснабжение.



Связанное с отключением света водоснабжение домов удалось восстановить.



Напомним, 13 числа в Пряже произошла коммунальная авария.



Жители южной части поселка остались без света. Под отключение попал объект водоснабжения, в связи с чем исчезла и холодная вода.