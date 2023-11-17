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Жильцы девятиэтажного дома на Кукковке пожаловались на неработающий лифт

Новости. Общество
14:00, 18 Ноября 2023
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / VK

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Врач и водитель скорой, приехавшие на вызов, помогли пациенту спуститься.

Жильцы дома 2Б по проспекту Комсомольскому пожаловались на работу лифта. Соответствующий пост с фотографиями появился в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Перестал сегодня в пятницу работать и… тут выясняется, что предыдущая лифтовая компания „Космос“ его уже месяц не обслуживает, так как договор закончен (УК ПетроГИЦ даже об этом не знала). После обеда сообщили, что обслуживанием занимается лифтовая компания ЦЛК, которая в свою очередь тоже этому удивилась», — пишет один из жильцов.

По словам очевидца, лифт заработал только вечером.

«Можно сказать, ну, бывает, если бы не вызов скорой к жильцам верхних этажей в это время. ОГРОМНОЕ спасибо врачу и водителю, которые поднялись и помогли спуститься больному! Традиционная вишенка — интересно, а жильцы будут оплачивать обслуживание лифта за прошлый месяц?..», — добавил житель дома.

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