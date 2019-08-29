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Новости. Общество
14:57, 29 Августа 2019

Жильцы дома на Первомайском проспекте пожаловались депутату на качество ремонта во дворе

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Депутат Петросовета проинспектировал ход ремонта во дворе дома №61 по Первомайскому проспекту.

"Этот двор ремонтировался по программе "Комфортная городская среда. Здесь заменили асфальтовое покрытие, бордюрный камень. Но тут требуется сделать еще озеленение (газонов), завести чернозем", - сказал Кузнецов.

Депутат отметил, что подрядчикам необходимо будет углубить тепловую камеру, поверх которой строители положили асфальт, тем самым у подъезда образовался бугор высотой почти 20 сантиметров.

"Жители рады, что поменяли асфальт, но не довольны качеством работ. Я думаю, что подрядчикам мы на все это укажем, и двор будет доделан", - добавил Кузнецов.

Согласно контракту, ремонт двора обошелся в 837,2 тысячи рублей, из которых 10% вносят жители 16-квартирного дома. Договор заключала управляющая компания.

В этом году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жилье и городская среда") в Петрозаводске предусмотрено обновление 35 дворовых территорий. Срок окончания работ - 1 октября.

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Комментарии

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zanoza
2019-08-29 15:24:27
А принимала работу у этого подрядчика видимо комиссия из слепых членов :)
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