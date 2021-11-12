Жильцы дома в Петрозаводске через прокуратуру добились ремонта газового оборудования

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению жителей одного из многоквартирных домов, которые пожаловались, что их управляющая компания не ремонтирует изношенное газовое оборудование.

Проверка выявила дефекты и неисправности внутридомового газового оборудования, связанные с износом металла, а также отсутствием нормативного расстояния от газопровода до сетей электроснабжения. Такие же нарушения были обнаружены и в других домов, находящихся в ведении той же управляющей компании.

Прокуратура предписала директору сделать ремонт. В результате, компания выполнила работы по замене отдельных участков газопроводов и другие текущие работы. Несколько работников получили от директора дисциплинарные взыскания.