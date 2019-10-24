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Новости. Общество
15:58, 24 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

Жильцы дома в Петрозаводске разблокировали вход в "Невский пассаж"

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Полиция не стала разгонять участников акции протеста.

Жильцы дома N30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске освободили вход в торговую пристройку "Невский пассаж", который они заблокировали в знак протеста против неисполнения судебного решения о ее сносе. Акция продолжалась около часа, однако прибывшие к "Невскому пассажу" сотрудники полиции и Росгвардии не стали препятствовать ее проведению.


На место проведения акции прибыло несколько нарядов полиции и Росгвардии. Фото: Валерий Поташов

"Мы находимся на своей придомовой территории и требуем исполнения законного решения суда!", - заявили собравшиеся полицейским.

"Сколько можно над нами издеваться! – сказал "Столице на Онего" один из участников акции ветеран Великой Отечественной войны Николай Бакинов. – Уже приняты все необходимые решения судов, а их никто не исполняет!".


Ветераны Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов. Фото: Валерий Поташов

Напомним, Петрозаводский городской суд постановил снести наземную часть торговой пристройки к жилому дому по проспекту Александра Невского еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к сносу пристройки до сих пор никто не приступил.

Весной нынешнего года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с невозможностью исполнения судебного решения о его сносе. Однако в июне городской суд отказал карельским приставам в удовлетворении их иска, а в августе Верховный суд республики оставил это решение в силе, но работы по демонтажу пристройки так и не были начаты.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-10-24 16:28:08
В. Поташов, не трудно пройти по дому и опросить жильцов, кому мешает пристройка? Потом написать правду, что бывшего чиновника поддерживает всего несколько человек. Да и решение суда по пристройке он протолкнул, пользуясь ещё неостывшими связями.
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