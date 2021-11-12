Жильцы дома в Петрозаводске заявили в полицию, что боятся умереть из-за неуравновешенной соседки

Жильцы одного из домов Петрозаводска написали коллективное обращение в правоохранительные органы с жалобой на соседку, поведение которой, по их словам, угрожает их жизни.

Об этом рассказала сегодня на совещании в администрации города одна из авторов обращения Лилия Богданова. Она пожаловалась, что психически нездоровая соседка нападает на жильцов, а сотрудники полиции не реагируют на заявления.

«Мы вызвали трижды (полицию — прим. ред.). И я вызвала, и жильцы вызывали. Мы собрали подписи, отправили в министерство. Давайте как-то решать вопрос, не будем ждать, что она когда-то кого-то убьет или подожжет наш дом», — сказала Богданова.

Участвовавший в совещании заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Петрозаводску Владимир Одинцов пообещал разобраться в этой ситуации.