Жильцы домов, брошенных военными, «живут на энтузиазме», заявили в правительстве Карелии

В Карелии жильцы 63 домов оказались брошены на произвол судьбы после того как, от этого имущества отказалось Министерство обороны.

Об этом на совещании в правительстве сообщил председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

«Они живут на энтузиазме. Военные перестали этими домами управлять, а люди там живут», — сказал Темнышев.

По его словам, все эти дома были построены более 25 лет назад и требуют ремонта, но выделить финансирование невозможно, пока у них нет собственника.

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился подготовить юридические обоснования для передачи бывшего жилфонда Минобороны в собственность муниципалитетов.