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Жильцы домов, брошенных военными, «живут на энтузиазме», заявили в правительстве Карелии

Новости. Общество
09:36, 22 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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В Карелии жильцы 63 домов оказались брошены на произвол судьбы после того как, от этого имущества отказалось Министерство обороны.

Об этом на совещании в правительстве сообщил председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

«Они живут на энтузиазме. Военные перестали этими домами управлять, а люди там живут», — сказал Темнышев.

По его словам, все эти дома были построены более 25 лет назад и требуют ремонта, но выделить финансирование невозможно, пока у них нет собственника.

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился подготовить юридические обоснования для передачи бывшего жилфонда Минобороны в собственность муниципалитетов.

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Комментарии

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Сергей
2021-11-22 10:20:15
Где эти дома находятся ? Писать то надо .
Вася
2021-11-22 10:46:17
Сергей, Может ты украинец.
demari
2021-11-22 10:03:18
Там живут люди и они прописаны здесь , они платят налоги , которые идут на армию и главе Карелии . Называется ..спохватились.
Вася
2021-11-22 09:55:57
Не плохо живут,занавески висят,и свет горит в окнах.
кир
2021-11-22 10:47:27
Вася, так-так.
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