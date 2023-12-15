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Жильцы многоквартирного дома в Олонце добились перерасчета платы от управляющей компании

Новости. Общество
08:00, 19 Декабря 2023
фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору / VK

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Корректировку платы произвели по предписанию Госкомитета по жилищному надзору.

Управляющая организация выполнила перерасчет платы жителям многоквартирного дома в Олонце, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору.

Как рассказали в группе, в Госкомитет поступило обращение от собственника квартиры в многоквартирном доме № 25 по улице Октябрьской в Олонце. В обращении заявитель просил установить правомерность начисления управляющей организацией в подъезде № 2 указанного дома дополнительной платы по строке «монтаж дренажной системы» в размере 3,5 тысячи рублей.

В ходе проверки в отношении управляющей организации ООО «Скандинавия», под управлением которой находится дом, обнаружили, что на внеочередном общем собрании собственников приняли решение об утверждении работ по монтажу дренажных труб из подвального помещения подъезда № 2. Общая стоимость выполненных работ (материалов, монтаж оборудования, работа экскаватора) составила 28 000 рублей.

Однако при этом собственниками помещений МКД не было принято решение об источниках финансирования работ.

В источнике подчеркнули, что в данном случае выставление дополнительной платы в платежных документах потребителям в подъезде по строке «монтаж дренажной системы» противоречит действующему законодательству.

Таким образом, ООО «Скандинавия» выполнила корректировку платы собственникам помещений в подъезде № 2 МКД, исключив оплату по строке «монтаж дренажной системы» в размере 3,5 тысячи рублей по каждому жилому помещению.

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