Жильцы петрозаводской «деревяшки» половину января просидели без воды и тепла

Коммунальные аварии преследуют жильцов двухэтажки на Лососинском шоссе при попустительстве властей.

Как сообщили в паблике карельского отделения Народного фронта, в доме № 6 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске произошла вторая за месяц коммунальная авария.



«Жильцы со 2 по 11 января сидели без воды и канализации. После того, как там лопнули трубы, в разваливающемся доме не стало и тепла. 25 января там снова авария: разорвало оставшиеся трубы. Хлынувший из них кипяток поверг людей в шок. Сейчас, по их словам, там отключено отопление. Жильцы мерзнут и не знают, что им делать», — говорится в сообщении.



Общественники направили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку по поводу бездействия управляющей компании.



Из горадминистрации ответили, что, МУП «ПетроГИЦ» указано на усиление контроля за рассмотрением и выполнением заявок.



В Народном фронте еще раз попросили мэрию Петрозаводска вернуть коммунальные ресурсы в аварийный дом.