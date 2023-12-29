Жильцы петрозаводской высотки пожаловались на отсутствие отопления в аномальные морозы

В одном из домов на улице Калинина отсутствует отопление.
Читатели «Столицы на Онего» обратились в нашу редакцию с жалобами на отсутствие отопления в квартирах 14-этажного дома по Калинина, 73.
По словам петрозаводчан, звонки в управляющую компанию и городскую единую дежурно-диспетчерскую службу ни к чему не привели.
Напомним, на протяжении последних нескольких дней из-за аномальных морозов по всей Карелии наблюдаются перебои с подачей воды, тепла и света.
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