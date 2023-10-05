Жильцы пяти десятков домов в двух крупных районах Петрозаводска остались без тепла

Теплоснабжение в домах Перевалки и Древлянки отключили в пятницу утром.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, в пятницу, 6 октября в 9.00 произошло отключение теплоснабжения.

В результате с самого утра без тепла остались жильцы домов Древлянки и Перевалки.

Под отключение теплоснабжения попали дома дома 3, 4, 4В на Лососинском шоссе, дом 71Б на улице Ватутина, дома 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 18А, 19, 20, 21А, 36 на улице Мичуринской, дома 54, 83, 87 наулице Островского, дома 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 9, 10, 12, 14, 14А, 14Б, 23, 25, 27, 29 на улице Фрунзе, д. 3, 5, 8, 10, 11 на улице Фурманова и дома 41, 43, 47, 51, 53 на улице Черняховского.

Причиной отплючения тепла стала авария на теплосетях.

Сотрудники «ПКС-Тепловые сети» устраняют повреждения на сетях.