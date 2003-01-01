Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов

Как получилось, что проведенная на 95 процентов замена лифтового оборудования вдруг остановилась.

С апреля этого года в восьми девятиэтажных домах карельского города горняков поэтапно отключали лифты. Сделано это было с самыми благими намерениями: их меняли на новые. Причем на самых выгодных для жильцов условиях. Но внезапно работы были остановлены, это случилось в середине мая. С тех пор все новенькие лифты стоят, а горожанам никто не может объяснить, что происходит и когда это закончится.



Естественно, ситуация активно обсуждается в местных «подслушках», в том числе в паблике «Антибеседка Костомукша».

— Мы живем в девяти этажном доме. 10 апреля у нас началась замена лифта, как собственно и в других девятиэтажках города (к примеру Калевала 5). Сняли оперативно, внутри что-то сверлили, пилили, долбили. Но все работы остановились в майские.

— Полностью поддерживаю, Такая же история с майских полная тишина, живём на 8 этаже и бегать с ребёнком уже надоело. Сколько можно ждать, ответьте пожалуйста на вопрос.

— Управляющие компании ответственные за замены лифтов в городе ответьте, когда запустятся лифты, конкретный срок? Как можно начиная замену лифтов не знать конкретных сроков? Не отмалчивайтесь, ведь люди страдают от вашей безответственности. Ждём от вас ответ.

Ответы удалось получить только 5 августа, когда в городской администрации прошло большое совещание. Помимо руководства Костомукши, были приглашены прокурор города, заместитель руководителя Госстройнадзора, директор управляющей компании, на чьем обслуживании находятся дома, депутаты горсовета, председатели советов домов, журналисты, и даже помощник Уполномоченного по правам человека. Ну и, конечно, представитель фирмы, сорвавшей установку новых лифтов. О том, чем завершился разговор и какие сроки сдачи объектов назвал подрядчик, читайте в статье.