Жилые дома, два детских сада и школа в Петрозаводске останутся без воды

В Единой дежурной диспетчерской службе предупредили о плановом отключении холодного водоснабжения в жилых домах и социальных объектах Петрозаводска.

В среду, 4 мая с 09:00 до 17:00 планируется отключение холодного водоснабжения по ул. Шотмана, д. 20, пр. Александра Невского, д. 16, пр. Октябрьский, д.2, д. 4, д. 4А, д. 4Б, д. 4В, д. 6А (детский сад №111), д. 6Б (детский сад № 54), ул. Ленинградская, д. 8А; д. 10А; д.12, наб. Варкауса, д.1Б, д. 3А; д. 5 (средняя школа № 29), сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Причина отключения - плановые работы на сетях АО "ПКС-Водоканал".