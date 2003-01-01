Жилые дома Петрозаводска начнут подключать к теплу

Власти Карелии не будут ждать низких температур и начнут отопительный сезон раньше сроков.

Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов назвал сроки подключения к теплу в Петрозаводске и районах Карелии. Ждать холодов не будут, уточнил чиновник.

— Средняя температура ещё не достигла 8 градусов ни в одном из районов Карелии. Вместе с тем, принимая во внимание влажность и грядущее понижение температуры, начнем отопительный сезон, не дожидаясь 5-ти суточного периода ниже + 8, — заявил Виктор Россыпнов.

К подключению жилых домов в Петрозаводске коммунальщики приступят сегодня, 23 сентября, во второй половине дня. В среду — четверг растопить котельные планируют в Беломорском, Муезерском, Сегежском, Медвежьегорском, Кондопожском районах.

В Пудожском, Суоярвском, Пряжинском районах и в Приладожье отопительный сезон начнется на будущей неделе. Напомним, в минувшую пятницу, тепло дали в социальных учреждениях Петрозаводска.