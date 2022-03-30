Жириновский задолго до смерти описал сценарий своих похорон с перезахоронением Ельцина

Лидер ЛДПР Жириновский еще в 2014 году описал сценарий собственных похорон — по его словам, попрощаться с ним приедут тысячи людей со всей страны.

Как сообщает Lenta.ru, об это он говорил в эфире программы «Говорит Москва».

«Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила [Бориса] Ельцина, Ельцина уберем на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу», — рассказывал Жириновский. Он также предполагал, что во всех ресторанах страны проведут поминки за счет олигархов, чтобы «могли сесть за стол несколько миллионов человек».

Как сообщалось ранее, лидер ЛДПР скончался после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В начале февраля Жириновского госпитализировали с симптомами коронавируса. Позже появилась информация, что у него произошел септический шок, а также отказало одно легкое. По информации источников, состояние политика резко ухудшилось неделю назад.