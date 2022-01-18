Жить на берегу реки: каким будет новый клубный дом «Речка»?

На берегу реки Лососинка, в самом сердце города идет активное строительство клубного дома «Речка».

Девелоперская компания «Охта Групп» из Петербурга возводит на берегу Лососинки клубный жилой дом на 233 квартиры. Он расположен всего в ста метрах от реки, в окружении парков. Исторически главные площади Петрозаводска, стадионы, театры находятся в прямой видимости. Месторасположение дома в полном смысле уникальное.

Компания «Охта Групп» получила известность в Карелии после реализации популярного, амбициозного проекта в центре Петрозаводска. Жилой комплекс «Александровский» - пример продуманной инфраструктуры, привлекательных зон отдыха для детей, славится еще и своими добрыми семейными праздниками. Уже несколько лет жители комплекса делятся своими позитивными отзывами о жизни в доме девелопера «Охта Групп». Ровно год назад, когда был сдан последний корпус ЖК «Александровский», спрос заметно превысил предложение. Поэтому новый проект - клубный дом «Речка» - ждали многие петрозаводчане и те, кто решил переехать в наш город.





Сегодня девелопер рассказал, каким будет новый клубный дом.

«Давно в прошлом осталось представление о клубном доме как об исключительно элитном проекте с запредельными ценами. Сейчас клубность подразумевает, скорее, безопасность и приватность территории и общность соседей. Клубный дом «Речка» - это уникальный оазис в центре города с чистым воздухом, речной прохладой, удаленностью от городских магистралей, и близостью к самым интересным местам Петрозаводска. Концепция нового, уникального для города проекта, заключается в его неповторимом стиле и месторасположении: дом разместится прямо на берегу реки, напротив центрального парка города. Уникальность проекта прослеживается и в архитектуре: дом включает в себя 8 пятиэтажных одноподъездных секций. Несмотря на небольшую этажность, для комфорта жильцов, в доме будут установлены лифты, - рассказала руководитель отдела продаж клубного дома «Речка» Филатова Анна. - Исключительное месторасположение, обилие детских и спортивных площадок, музеев, театров, клубов, выставочных залов в непосредственной близости от дома, свой выход к реке с благоустроенной набережной, прекрасные видовые характеристики, современное наполнение внутреннего двора по авторскому проекту от архитектурного бюро Санкт-Петербурга, крышная газовая котельная, просторная парковка, продуманные до мелочей, эргономичные планировки, увеличенные оконные проемы, кладовые – и это еще не все преимущества жизни в клубном доме на берегу реки. «Охта Групп» планирует и дальше качественно развивать проект освоения территории бывшего ОТЗ в Петрозаводске. Уже сейчас идет проектирование новых очередей строительства».

Подробную информацию можно получить в отделе продаж клубного дома «Речка» по адресу: г. Петрозаводск, пл. Литейная, д.3, офис 1, и по телефону: (8142) 33-22-44.

О проекте в деталях:

Расположение: центр Петрозаводска, по берегу р. Лососинка

Класс: бизнес-класс

Этажность: 5 этажей

Площадь квартир: от 43,5 до 82 кв. м

Высота потолков: 2,7 м

Фасад: штукатурка+ отделочный кирпич

Благоустройство: двор без парковочных мест по дизайнерскому проекту

Сайт: https://rechkadom.ru/