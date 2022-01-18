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Жить на берегу реки: каким будет новый клубный дом «Речка»?

Новости. Общество
16:23, 18 Января 2022
фото: АНО "Галерея промышленной истории"

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На берегу реки Лососинка, в самом сердце города идет активное строительство клубного дома «Речка».

 

Девелоперская компания «Охта Групп» из Петербурга возводит на берегу Лососинки клубный жилой дом на 233 квартиры. Он расположен всего в ста метрах от реки, в окружении парков.  Исторически главные площади Петрозаводска, стадионы, театры находятся в прямой видимости. Месторасположение дома в полном смысле уникальное.

Компания «Охта Групп» получила известность в Карелии после реализации популярного, амбициозного проекта в центре Петрозаводска.  Жилой комплекс  «Александровский» - пример продуманной инфраструктуры, привлекательных зон отдыха для детей, славится еще и своими добрыми семейными праздниками. Уже несколько лет жители комплекса делятся своими позитивными отзывами о жизни в доме девелопера «Охта Групп». Ровно год назад, когда был сдан последний корпус ЖК «Александровский», спрос заметно превысил предложение. Поэтому новый проект - клубный дом «Речка» - ждали многие петрозаводчане и те, кто решил переехать в наш город. 



 Сегодня девелопер рассказал, каким будет новый клубный дом.

«Давно в прошлом осталось представление о клубном доме как об исключительно элитном проекте с запредельными ценами. Сейчас клубность подразумевает, скорее, безопасность и приватность территории и общность соседей. Клубный дом «Речка» - это уникальный оазис в центре города с  чистым воздухом, речной прохладой, удаленностью от городских магистралей, и близостью к самым интересным местам Петрозаводска. Концепция нового, уникального для города проекта, заключается в его неповторимом стиле и месторасположении: дом  разместится прямо на берегу реки, напротив центрального парка города. Уникальность проекта прослеживается и в архитектуре: дом включает в себя 8 пятиэтажных одноподъездных секций. Несмотря на небольшую этажность, для комфорта жильцов, в доме будут установлены лифты, - рассказала руководитель отдела продаж клубного дома «Речка»  Филатова Анна. - Исключительное месторасположение, обилие детских и спортивных площадок,  музеев, театров, клубов, выставочных залов в непосредственной близости от дома, свой выход к реке с благоустроенной набережной, прекрасные видовые характеристики,  современное наполнение внутреннего двора по авторскому проекту от архитектурного бюро Санкт-Петербурга,  крышная газовая котельная, просторная парковка, продуманные до мелочей, эргономичные планировки, увеличенные оконные проемы,  кладовые – и это еще не все преимущества жизни в клубном доме на берегу реки. «Охта Групп» планирует и дальше качественно развивать проект освоения территории бывшего ОТЗ в Петрозаводске. Уже сейчас идет проектирование новых очередей строительства». 

Подробную информацию можно получить в отделе продаж клубного дома «Речка» по адресу: г. Петрозаводск, пл. Литейная, д.3, офис 1, и по телефону: (8142) 33-22-44.

О проекте в деталях:
Расположение: центр Петрозаводска, по берегу р. Лососинка
Класс: бизнес-класс
Этажность: 5 этажей
Площадь квартир: от 43,5 до 82 кв. м
Высота потолков: 2,7 м
Фасад: штукатурка+ отделочный кирпич

Благоустройство: двор без парковочных мест по дизайнерскому проекту
Сайт: https://rechkadom.ru/

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Комментарии

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Os
2022-01-18 17:13:45
Мост бы там построили лучше, а то на отшибе район получился.
Гость
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