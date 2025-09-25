Житель Беломорска лишился машины за повторную пьяную езду

Также нарушитель получил наказание в виде обязательных работ и лишения прав.
Беломорский районный суд конфисковал у местного жителя автомобиль за повторное управление автомобилем под влиянием алкоголя. В пресс-службе судов сообщили, что мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Автомобиль конфискован. Осужденный признал вину.
— Поздним августовским вечером нетрезвый 27-летний житель г. Беломорск Д. ехал на автомобиле по г. Беломорску, где и был выявлен сотрудниками ГИБДД. Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в выдыхаемом водителем воздухе обнаружено наличие абсолютного этилового спирта в количестве 0,4 мг/л, — рассказали в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.
Ранее мы рассказывали, что житель Карелии лишился автомобиля за продажу сомнительного алкоголя и табака.