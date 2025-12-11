Житель Беломорска обнаружил странную вещь поморских рыбаков, которой больше 100 лет

Необычный старинный предмет обнаружил житель Беломорска Дмитрий Елисейкин.
О находке рассказывает Беломорский рыболовный клуб «Рассвет». Ее обнаружил беломорчанин Дмитрий Елисейкин. По словам Дмитрия, эта вещь принадлежала рыбакам Поморья. Как выяснили в комментариях подписчики, вещица — метка на закол. Это такой старинный способ лова рыбы, который сейчас не применяют.
Дмитрий планирует передать эту историческую находку Центру поморской культуры Беломорска, который хранит историю Беломорского Поморья.
