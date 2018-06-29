Житель Беломорска оборудовал в своем дворе спортплощадку с "шахматным уголком"

Благодаря активному общественнику Анатолию Хабарову в городе на севере Карелии дети дружат со спортом, не покидая свой двор.

В паблике "Беломорск" жители города благодарят своего замечательного соседа Анатолия Хабарова. Благодаря ему во дворе дома № 18 на улице Герцена есть волейбольная площадка и теннисный стол, которые Анатолий оборудовал за свой счет и каждое лето пополняет их инвентарем. Общественник учит ребят спортивному мастерству, проводит турниры. Площадка не пустует, ежедневно здесь играют ребята не только из дома №18, но и из соседних домов.

"А вчера появился "шахматный уголок", где, как в давние, добрые времена во дворе можно поиграть в шашки и шахматы! Благодарим Анатолия Хабарова, замечательного соседа, активного общественника за благие дела и доброе сердце", - пишут горожане в паблике "Беломорск".