Житель Беломорска торопился к приятелю и для ускорения украл велосипед

Впоследствии он планировал продать велосипед.

В полицию Беломорского района с заявлением о краже обратился 27-летний мужчина и сообщил, что у него украли велосипед стоимостью 13 тысяч рублей. Беломорчанин рассказал, что утром оставил велосипед на крыльце магазина, в котором работает. Через час двухколесного транспорта на месте не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 42-летний горожанин. Он дал признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что в тот день торопился к знакомому в отдаленный район города. Он увидел на крыльце магазина оставленный без присмотра велосипед, который не был оборудован противоугонным тросом, взял его и поехал на нем к приятелю. Он планировал продать украденный велосипед, но не успел.

За кражу ему придется ответить перед законом. По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшему было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.