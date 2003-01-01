Житель Беломорска умер и застрял головой между перил в доме

В Беломорске пожарных вызвали для оказания помощи по деблокированию погибшего человека.

В Беломорске мужчина умер при странных обстоятельствах. Как рассказали в Госкомитете по безопасности Карелии, информация о том, что мужчина застрял головой между прутьев перил на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Пашкова, поступила сегодня, 16 ноября, в 13.28.

На место происшествия выехал дежурный караул пожарных Беломорска. По прибытию и после осмотра места происшествия установлено, что мужчина скончался ещё до того, как были вызваны специальные службы (пожарные, полиция и медики). Стало ли именно это обстоятельство причиной смерти, пока не сообщается.

Однако, как нам стало известно от осведомленного источника, мужчина сидел в подъезде и пил алкоголь. Потом в какой-то момент упал и застрял головой между прутьев. То есть причиной смерти, предварительно, стали не прутья. Обстоятельства устанавливаются.

Тело погибшего деблокировали, передали участковому, занесли в квартиру.

