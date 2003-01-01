Житель Беломорского округа Рустам Джандаров погиб на СВО

Военнослужащий из Карелии скончался в зоне боевых действий.

Военнослужащий из Беломорского округа Рустам Халилдинович Джандаров погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает издание «Беломорская трибуна» со ссылкой на родственников бойца.

— В ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб любимый сын, муж, отец, брат Джандаров Рустам Халилдинович, — говорится в посте.

Церемония прощания будет проходить 12 января с 09:00 до 12:00 в траурном зале города Беломорска.

Ранее мы писали, что в зоне СВО погиб 33-летний житель Кемского района Владимир Владимирович Михайлов.