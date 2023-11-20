Житель Беломорского района нашел жестяную банку с сыпучим веществом и получил полтора года

Районный суд назначил лишение свободы условно с испытательным сроком.

Беломорский районный суд вынес приговор в отношении ранее не судимого жителя района, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Мужчина незаконно приобрел, а именно нашел по месту жительства жестяную банку с сыпучим веществом — пластинчатым бездымным порохом, после чего незаконно хранил его до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Он же, находясь по месту жительства, изготовил самодельным способом 49 охотничьих патронов 16-го калибра для огнестрельного оружия.



Мужчина вину признал и раскаялся.



Оценив и проанализировав все имеющиеся по делу доказательства, суд пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением обязанностей.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, отметили в источнике.

Напомним, ранее Беломорский суд отказал жителю во взыскании алиментов с бывшей супруги.