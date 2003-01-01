Житель Беломорского района предстанет перед судом за продажу немаркированной табачной продукции

60-летний предприниматель продавал табачные изделия местным жителям.

60-летний житель Беломорского района будет наказан за приобретение для последующей продажи табачных изделий без специальной маркировки на сумму более 1,6 миллиона рублей. По данным Следственного комитета Карелии, по статье о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированных тагачных изделий, совершенных в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.



Известно, что мужчина закупал товар на протяжении примерно пяти месяцев, а после продавал местным жителям.

— Факт противоправных действий фигуранта был установлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия. В рамках проведенных обысков по местам реализации немаркированных табачных изделий изъята оставшаяся на хранении и не проданная покупателям часть сигарет, — рассказали в пресс-службе Следкома.