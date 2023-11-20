Житель Беломорского района схватил девушку за мышцу и получил срок в полгода

Районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины.

Беломорский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в побоях, сообщили в пресс-службе инстанции.

В судебном заседании обнаружили, что мужчина, являясь лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшей один удар рукой по лицу, после чего схватил ее за мышцу между шеей и плечом, которую сжал пальцами, причинив потерпевшей физическую боль. У нее также остался кровоподтек на лице.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Ему назначили 6 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений и возложением обязанности.