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Житель Беломорского района схватил девушку за мышцу и получил срок в полгода

Новости. Криминал
12:30, 21 Ноября 2023
фото: © пресс-служба МВД Карелии

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Районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины.

Беломорский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в побоях, сообщили в пресс-службе инстанции.

В судебном заседании обнаружили, что мужчина, являясь лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшей один удар рукой по лицу, после чего схватил ее за мышцу между шеей и плечом, которую сжал пальцами, причинив потерпевшей физическую боль. У нее также остался кровоподтек на лице.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Ему назначили 6 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений и возложением обязанности.

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