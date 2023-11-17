Житель Беломорского района заплатит за марихуану сто тысяч рублей

Мужчину приговорили к штрафу и лишению свободы.

Беломорский районный суд Карелии огласил приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, мужчина приобрел марихуану и незаконно ее хранил, однако был задержан в Архангельске. В ходе досмотра в его сумке и кармане куртки был обнаружен и изъят хранимый им для дальнейшего сбыта наркотик.

Свою вину подсудимый не признал.

Оценив имеющиеся по делу доказательства, суд пришел к выводу о виновности мужчины и назначил ему 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 100 000 рублей.