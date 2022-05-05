Житель Брянской области приехал в Карелию на вахту и пошел грабить частные дома

Вахтовик подозревается в совершении кражи и грабежа в Костомукше, сообщили в МВД Карелии.

В костомукшскую полицию обратился 59-летний горожанин, проживающий в частном секторе. Он рассказал, что поздней ночью услышал стук в дверь. Неизвестный мужчина, который был с признаками алкогольного опьянения, просил впустить его в дом. Хозяин отказал. Тогда незнакомец подошел к стоящему возле дома велосипеду и направился с ним к выходу с участка. Мужчина потребовал вернуть свое средство передвижения. Однако злоумышленник проигнорировал его и скрылся. По словам потерпевшего, причиненный ущерб составил не менее 14 000 рублей.

Спустя некоторое время похожую историю полицейским рассказала 36-летняя соседка костомукшанина. В ее случае пропал детский самокат. Женщина объяснила, что неизвестный, не попав в дом, прошел на веранду. Затем, пока владельцы не видели, забрал самокат и покинул территорию дома. Материальный ущерб костомукшанка оценила в 7 900 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее имевший проблемы с законом уроженец Брянской области, который приехал в Карелию на вахту. Молодой человек признался в содеянном. Он указал место, где выбросил велосипед и самокат. Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцам.

В настоящее время возбуждены уголовные дела о краже и грабеже. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, как часто в Карелии угоняют велосипеды.