Житель Эстонии спустя 52 года вернулся в родную Карелию

Одним из участников государственной программы по переселению стал Игорь Мондонен, сообщили в МВД Карелии.

Участие в государственной программе предоставляет возможность соотечественникам, проживающим за границей, получить гражданство России в упрощенном порядке и в короткие сроки. Для участия в программе необходимо подать заявление либо в стране постоянного проживания, либо в Российской Федерации.

Одним из участников стал Игорь Мондонен, который в начале февраля этого года переехал в нашу республику.

По словам переселенца, это решение было принято им обдуманно. Он родился в Петрозаводске, а учился и рос уже в Таллине, куда переехал вместе с родителями. И вот, спустя 52 года, он вернулся в Россию.

Для проживания выбрал родную республику. С приемом и оформлением документов соотечественнику помогли сотрудники управления по вопросам миграции МВД Карелии. Спустя несколько месяцев мужчина получил разрешение на временное проживание и положенные выплаты. Следующий шаг – получение гражданства.

Сейчас Игорь Мондонен нашел работу по специальности. Он трудится на одном из предприятий по ремонту машин и оборудования в Костомукше.



Как отмечает участник программы, приехав в Карелию, он вернулся домой, и надеется, что сможет устроить свою жизнь как полноправный гражданин, сообщили в МВД Карелии.