Житель города бумажников Карелии нажился на украденных у мамы приятеля золотых украшениях

Житель Кондопоги успел продать украденное золото, наведавшись в ломбард, деньги потратил на себя.

В полицию Кондопожского района обратилась 68-летняя местная жительница. Она сообщила, что из её квартиры были похищены золотые украшения, ущерб составил 200 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Кондопоги. По версии полиции, кража произошла, когда хозяйка была на даче. Сын женщины пригласил домой компанию, один из гостей был ему малознаком.

Случайный гость, оставшись без присмотра, увидел в комнате шкатулку. Он выбрал момент, проверил её и украл золотые изделия — кольца, цепи, серьги и часы. Потом злоумышленник поехал в Петрозаводск, где сдал украденные украшения в ломбард. Незаконно вырученные деньги — 90 тысяч рублей — потратил на себя.

Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.