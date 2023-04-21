Житель города бумажников Карелии остановил грабителя, обидевшего пенсионерку

В Сегеже бдительный горожанин задержал подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило сообщение о преступлении, в результате которого пострадала 71-летняя горожанка.

Пожилая женщина шла по улице, внезапно кто-то подбежал сзади и вырвал у нее из рук сумку, в которой находились деньги, телефон и документы. Злоумышленник попытался скрыться, но его остановил бдительный прохожий.

Подозреваемого отвезли в отдел полиции. Безработный 38-летний мужчина во всем признался и рассказал, что хотел купить спиртное, но у него не хватило денег.

Проводится полицейская проверка. Задержанному грозит наказание по статье «Грабеж», рассказали в МВД Карелии.