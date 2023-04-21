Житель города бумажников Карелии стал лучшим донором России

Кондопожанин Олег Росляков победил на XX всероссийском конкурсе «Лучший донор России», сообщили на станции переливания крови Петрозаводска.

Житель Кондопоги Олег Росляков стал победителем XX Всероссийского конкурса «Лучший донор России» в номинации «Максимальное количество донаций крови». В конкурсе приняли участие более 200 человек со всей страны.



Общее количество донаций у победителя более 120, он является регулярным донором и не собирается останавливаться на достигнутом, сообщили в службе крови.



Во вторник, 20 июня, ему вручили почетную грамоту общероссийской общественной организации «Российская ассоциация трансфузиологов» и подарок от карельского отделения «Российского Красного Креста».



Напомним, в прошлом году три донора из Карелии - Максим Понкратов, Владимир и Евгений Лукашины из донорской династии - стали победителями XIX всероссийского конкурса «Лучший донор России - 2022» в номинации «Региональный лидер донорского движения».