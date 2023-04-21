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Житель города бумажников Карелии стал лучшим донором России

Новости. Общество
16:02, 20 Июня 2023
фото: © Станция переливания крови города Петрозаводск / ВК

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Кондопожанин Олег Росляков победил на XX всероссийском конкурсе «Лучший донор России», сообщили на станции переливания крови Петрозаводска.

Житель Кондопоги Олег Росляков стал победителем XX Всероссийского конкурса «Лучший донор России» в номинации «Максимальное количество донаций крови». В конкурсе приняли участие более 200 человек со всей страны.

Общее количество донаций у победителя более 120, он является регулярным донором и не собирается останавливаться на достигнутом, сообщили в службе крови. 

Во вторник, 20 июня, ему вручили почетную грамоту общероссийской общественной организации «Российская ассоциация трансфузиологов» и подарок от карельского отделения «Российского Красного Креста».

Напомним, в прошлом году три донора из Карелии - Максим Понкратов, Владимир и Евгений Лукашины из донорской династии - стали победителями XIX всероссийского конкурса «Лучший донор России - 2022» в номинации «Региональный лидер донорского движения».

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