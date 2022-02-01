Житель города бумажников в Карелии изувечил женщину металлической пластиной от автомобильной рессоры

В Кондопоге мужчина в пьяном угаре избил собутыльницу металлической пластиной от автомобильной рессоры и отделался условным сроком, сообщается на сайте Кондопожского горсуда.

Кондопожский городской суд в ходе рассмотрения уголовного дела установил, что в один из дней мая 2021 года житель города бумажников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, в ходе конфликта жестоко избил знакомую.

Мужчина нанес женщине не менее двух ударов по телу металлической пластиной от автомобильной рессоры, а когда жертва упала на землю, подошел и продолжил избивать, нанося металлической деталью удары по лицу и телу.

Суд решил, что мужчина причинил вред здоровью средней тяжести по признаку длительного его расстройства, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года.

В пользу потерпевшей взыскан гражданский иск в счет компенсации морального вреда.