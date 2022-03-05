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Житель города бумажников в Карелии «проспал» смартфон

Новости. Криминал
09:16, 09 Марта 2022
фото: © shutterstock.com

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В Кондопоге мужчина остался без телефона, заснув после пьяного застолья с приятелем.

В кондопожскую полицию обратился 36-летний горожанин. Он сообщил о пропаже мобильного телефона. Предположений, потерял ли он смартфон или его похитили, у мужчины не было. Причинённый материальный ущерб он оценил в 10 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в случившемся есть криминальная составляющая, и установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний ранее судимый петрозаводчанин — друг заявителя, который накануне исчезновения заходил в гости. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. По версии полиции, когда хозяин уснул, приятель забрал гаджет и затем сбыл. Вырученные деньги кондопожанин потратил на личные нужды.

Полицейские установили место сбыта и изъяли похищенное. По окончании необходимых следственных мероприятий мобильный телефон вернут законному владельцу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска пришла на помощь прохожему и осталась без телефона.

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